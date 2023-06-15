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Британия, США, Дания и Нидерланды объявили о пакете помощи Украине: что в него войдет

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Великобритания, Четверг 15 июня 2023 18:14
Британия, США, Дания и Нидерланды объявили о пакете помощи Украине: что в него войдет Фото: Украина получит дополнительные системы ПВО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британия, Дания, Нидерланды и США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Среди прочего в него войдут системы ПВО и сотни ракет к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского правительства.

Министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов объявили, что вместе будут поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны и увеличат поставки самих систем для защиты от российских атак.

Инициатива предусматривает поставку сотен ракет противовоздушной обороны малой и средней дальности и соответствующих систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы.

"Поставка оборудования уже начата и должна завершиться в течение нескольких недель", говорится в заявлении правительства Британии.

Помощь от партнеров

Напомним, ранее сообщалось, что Дания в сотрудничестве с Норвегией передаст Украине новую партию артиллерийских боеприпасов. В Украину поступит 9 тысяч снарядов.

Кроме того, Минобороны Дании заявило, что будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16. По информации СМИ, обучение может начаться в августе.

К тому же на днях правительство Великобритании анонсировало передачу Украине новой военной помощи в области противовоздушной обороны.

В Британии уточнили, что вооружение стоимостью более 115 млн долларов закупят в ближайшие месяцы через международный фонд для Украины.

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