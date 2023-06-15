ВСУ продвигаются по всем направлениям наступления, - Маляр

Украинские военные продолжают продвигаться на всех направлениях фронта. Сейчас ВСУ отодвинули врага на расстояние около километра.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram .

По словам заместителя министра обороны, сейчас идет наступление и оборонные действия по разным направлениям.

На востоке враг продолжает концентрировать значительное количество сил и средств и подтягивает резервы по другим направлениям. В частности, с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск.

На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия на направлениях Раздоловка – Краснополовка и Берховка - Ягодное.

По словам Маляр, есть успех.

продолжаются наступательные действия на направлениях Раздоловка – Краснополовка и Берховка - Ягодное. По словам Маляр, есть успех. На Бердянском и Мариупольском направлениях продолжаются наступательные действия.

"На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом", - сказала она.

Замминистра также сообщила, что на Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки, а на Мариупольском направлении в районах Новоданиловки и Новопокровки.

Маляр также подчеркнула, что за сутки противник увеличил количество ракетно-авиационных ударов и артиллерийских и минометных обстрелов.

"Наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его преимуществом в количестве людей и вооружения. Враг изо всех сил пытается не допустить продвижения наших войск. Вместе с тем, наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу", добавила заместитель министра обороны.

Контрнаступление ВСУ

Отметим, что с начала июня украинские военные стали отодвигать врага на линии фронта. Несмотря на то, что, по словам украинских чиновников, контрнаступление еще не началось, ВСУ уже освободили 7 населенных пунктов.

Детальнее о продвижении украинских военных по всей линии фронта можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, активные боевые действия стали заметны и в районе Угледара. Напомним, что после битвы за город, состоявшейся в феврале этого года, россияне больше не пытались провести наступательные действия в этом направлении. Однако на сегодня украинские военные смогли отодвинуть противника уже на километр от их позиций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.