Совет ЕС по иностранным делам в Киеве и задержание мэра Сум: новости за 2 октября

Война России против Украины: последние новости

Вступление Украины в ЕС, военная помощь и санкции против РФ. Главное из Совета министров ЕС

Вчера в Киеве состоялось первое в истории выездное заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Дипломаты обсудили дальнейшую поддержку Украины, будущее вступление нашей страны в Евросоюз, санкции против РФ. Во встрече принял участие президент Владимир Зеленский.

Представители всех 27 стран Европейского Союза впервые собрались вне ЕС на неформальное заседание Совета на уровне министров иностранных дел.

На повестку дня были вынесены вопросы интеграции Украины в Евросоюз и процесс реформ, военная и поддержка безопасности, формула мира, санкционное давление на Россию.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что эту встречу в Киеве следует воспринимать как выражение решимости в том, чтобы поддерживать Украину во всех измерениях - военном, в том, что касается обеспечения мира, привлечения к ответственности и продвижения Украины на пути в ЕС.

НАБУ поймало на взятке мэра Сум

Украинские правоохранители задержали городского голову Сум Александра Лысенко. Его поймали на получении взятки.

В НАБУ уточняют, что кроме мэра Сум, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.

"Сумского городского голову и директора Департамента ЖКХ горсовета разоблачили во время получения последнего транша - 1,4 млн грн", - сказано в сообщении НАБУ.

Правоохранители отмечают, что деньги чиновникам передавали за принятие решения об установлении тарифа и отсутствие искусственных препятствий в деятельности предприятия.

В Службе безопасности Украины добавляют, что мэр и директор Департамента ЖКХ "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

Общая сумма взятки - 2 млн 130 тысяч гривен.

Польши не было на Форуме оборонных индустрий, хотя приглашение получило одно из первых, - посол

Представителей Польши не было на Форуме оборонных индустрий. При этом приглашения представители Варшавы получили одни из первых.

По словам посла Украины в Польше Василия Зварича, "это вопрос к польской стороне, потому что Польша была одной из первых, кого пригласили на это мероприятие".

"Мы пригласили всех из дружественных нам стран, в том числе и предприятия оборонной промышленности. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны", - добавил он.

Зварич отметил, что это суверенное решение каждой страны.

"Мы пришлем приглашение, а государство уже будет решать, принимать это приглашение или нет, исходя из своих интересов. Поэтому мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод обвинять Украину в том, что Польши там нет", - подчеркнул он.

Кулеба и Боррель исключили возможность неполного членства Украины в ЕС

Украина не получала никаких предложений по частичному членству в Евросоюзе. Такой вариант поступления невозможен.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина не ведет никаких обсуждений относительно возможности "второсортного членства" в ЕС.

"Украина является первосортным государством. И поэтому ничего, кроме "первосортного членства", нас не устраивает", - подчеркнул глава МИД.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уточнил, что в Евросоюзе даже не существует понятия "частичного или 25-процентного" членства.

"Я не понимаю, откуда это берется... Членство - это членство и точка", - добавил глава дипломатии ЕС.

Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Испании

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 2 октября, провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Он поблагодарил испанский народ и правительство за принципиальную политическую и военную поддержку Украины. Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества двух стран.

"Владимир Зеленский также выразил надежду, что председательство Испании в Совете Европейского союза станет результативным в вопросе начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили предстоящие международные события и актуальные вопросы безопасности общей европейской повестки дня.

Австралийская компания отправила Украине антидроновую систему Slinger: что о ней известно

Австралийская компания изготовила и передала Украине систему-убийцу дронов Slinger. Она поможет Украине лучше защитить небо.

Систему собирают на промышленной площадке в Канберре (Австралия), она поможет Украине лучше защищаться от атак российских дронов.

Пушка, установленная на кузове пикапа, отслеживает цель и является частью системы вооружения, которая сбивает вражеские дроны. Эта система называется Slinger и она предназначена для борьбы с дронами по цене, которую может позволить себе Украина.

Мэтт Джонс сказал, что компания видит массовое распространение угроз от дронов, которыми атакуют Украину.

"Проблема в том, что типы систем, которые Украина сейчас использует для борьбы с дронами, слишком дороги, чтобы уничтожить цель стоимостью 10 000 или даже 1000 долларов", - сказал он.

США скоро объявят новый пакет помощи Украине, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки скоро объявят о новом пакете помощи для Украины. Это свидетельствует о постоянной поддержке храброго украинского народа.

"Вот наше послание Путину. Президент (США - ред.) создал коалицию из более 50 стран. Он оказал помощь для поддержки Украины. Это то, что сделал президент. И мы собрали более 140 стран, чтобы осудить вторжение России в Украину", - говорится в заявлении.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, это то, что удалось сделать президенту США Джо Байдену. Она уточнила, что за Украиной стоит очень сильная международная коалиция.

"И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается. Он ошибается", - добавила Карин Жан-Пьер.

Отдельно она сказала, что скоро США объявят о еще одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать постоянную поддержку храброго народа Украины.

Вездеходы, тягачи и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы с российской агрессией. В него вошли защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи.

В частности, Берлин передал Киеву 14 гусеничных вездеходов BV-206.

1 мостоукладчик Biber;

2 БРЕМ Wisent 1MC;

7 танковых тягачей HX81;

12 прицепов к ним;

радиостанции для танков Leopard;

99 терминалов спутниковой связи;

21 машина пограничной охраны;

1 202 инфузионных насоса;

32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;

239 криптофонов;

комплект запчастей для БпЛА Vector;

20 000 защитных очков.

Переселенец в Хмельницкой области шпионил за ВСУ, его приговорили к 15 годам тюрьмы

Переселенец в Хмельницкой области следил за украинскими военными по заданию ФСБ. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Как установило расследование, российским агентом оказался житель Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения РФ его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ с позывным "Шеф".

В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих прокремлевских сообщений в российских Telegram-каналах.

Установлено, что после вербовки он получил псевдоним "Серый", прошел инструктаж и по указанию своего "куратора" выехал в Хмельницкий для сбора разведданных на территории региона.

Полученную информацию предатель передавал в ФСБ в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.