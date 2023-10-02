Турция передала Украине более полутысячи крупнокалиберных пулеметов, - СМИ

Турецкий частный производитель оружия Canik поставляет в Украину сотни крупнокалиберных пулеметов, которые можно комбинировать с бронетехникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Middle East Eye .

"Турция поставляет Украине крупнокалиберные пулеметы и уже поставила более 600 единиц", - говорится в материале.

Отмечается, что Турция с начала войны в Украине тайно передала ВСУ дроны, ракеты с лазерным наведением, защитное снаряжение и бронетехнику.

Но недавно страна начала поставлять модели крупнокалиберных пулеметов Canik M2, которые могут использоваться как сухопутными войсками, так и сочетаться с бронетехникой.

Украина подписала несколько контрактов

Один источник сообщил, что в марте было подписано несколько контрактов с турецким частным производителем оружия Canik.

Второй источник сообщил, что более 600 уже доставлено в Украину для использования несколькими службами, в том числе военными и разведывательными.

"Соглашение предусматривает доставку гораздо большего количества грузов, чем 600, в ближайшие месяцы будет отправлено еще больше пулеметов", - добавил источник издания.

Пулеметы нужны для борьбы с русскими дронами

Один эксперт из Турции заявил, что стоимость каждого пулемета оценивается в 15 000-20 000 долларов, что означает, что стоимость текущей поставки превышает 10 миллионов долларов.

Оборонный блог Armourer Bench сообщил в прошлом месяце, основываясь на общедоступных фотографиях, что с апреля в Украине были представлены две модели крупнокалиберных пулеметов М2 турецкого производства.

В блоге добавлено, что модели пулеметов M2F поставили для борьбы с небольшими дронами, которые в последние месяцы все чаще использует российская армия. Один украинский источник на условиях анонимности сообщил, что пулеметы могут быть установлены на турецкие бронемашины BMC Kirpi, которые были поставлены в Украину в прошлом году.

Турция и ее отношение к войне РФ против Украины

Турция с самого начала вторжения РФ в Украину занимает неоднозначную позицию. С одной стороны, страна заявляет о своей поддержке территориальной целостности Украины, с другой - Турция решила не присоединяться к санкциям и периодически ведет официальный диалог с Кремлем.

Год назад сообщалось, что турецкое правительство поставило 50 противоминных бронеавтомобилей "Kirpi" для украинских военных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце июля заявлял, что его страна готова внести свой вклад для окончания войны в Украине.