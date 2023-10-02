Украинские истребители уничтожили два российских дрона в южных областях

Летчики Вооруженных сил Украины уничтожили два беспилотника оккупантов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook .

По информации военных, истребители сбили два вражеских дрона в районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Царичанка Днепропетровской области.

При этом какие именно беспилотники были уничтожены - пока не уточняют.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты активно используют как разведывательные, так и ударные беспилотники в войне против Украины.

В частности, они часто устраивают массированные атаки дронами-камикадзе "Шахед". Целями оккупантов являются объекты гражданской инфраструктуры нашей страны.

Последняя атака дронов произошла сегодня, 2 октября, ночью. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 4 из 7 вражеских беспилотника.