ua en ru
Пн, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ГУР рассказали подробности атаки на российский завод по производству ракет

Россия, Понедельник 02 октября 2023 12:25
UA EN RU
В ГУР рассказали подробности атаки на российский завод по производству ракет Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (suspilne media)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны, атаковавшие Смоленский авиазавод по производству ракет Х-59 в России в воскресенье, 1 октября, повредили производство на предприятии, нарушив выпуск оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Он устал. Как и многие другие объекты, которые используются рашистами для агрессии против Украины. В данной ситуации речь идет о предприятии, которое привлечено к производству различных модификаций ракет Х-59", - рассказал он.

Юсов не стал комментировать "что прилетело и откуда", но отметил, что это именно те ракеты, которые в первую очередь выпускаются по гражданским объектам, инфраструктуре и уносят жизни наших мирных граждан и защитников.

"Да, повреждена производственная база, нарушены темпы производства и это серьезные проблемы повлекло за собой для агрессора. Такой факт подтверждаем и дальше такая практика будет продолжаться", - добавил представитель разведки.

Атака на Смоленский авиазавод в России

Ударные дроны атаковали Смоленский авиационный завод в России 1 октября. На предприятии производились ракеты Х-59. Как ранее рассказывал глава ГУР Кирилл Буданов, украинские дроны атакуют в России предприятия Военно-промышленного комплекса (ВПК). В частности, это касается заводов, занимающихся производством ракет.

Например, среди атакованных в последнее время предприятий Буданов назвал Брянский завод "Кремний-ЭЛ", производящий электронное оборудование для ракет. А также Редкинский опытный завод (Тверская область РФ), где производят компоненты ракетного топлива.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация дрони
NEWS
Сбитые дроны и попадания: что известно о ночной атаке
Сбитые дроны и попадания: что известно о ночной атаке
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского