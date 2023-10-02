Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Испании

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 октября, провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

Он поблагодарил испанский народ и правительство за принципиальную политическую и военную поддержку Украины. Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества двух стран.

"Владимир Зеленский также выразил надежду, что председательство Испании в Совете Европейского союза станет результативным в вопросе начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили предстоящие международные события и актуальные вопросы безопасности общей европейской повестки дня.

Помощь от Испании

Испания поддерживает Украину и регулярно оказывает военные помощь.

В частности, Испания передала Украине четыре отремонтированных танка Leopard 2А4, 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь.

В конце сентября сообщалось, что Испания передаст для нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеры, пусковые установки для зенитной техники, зенитные ракеты и военные грузовики.