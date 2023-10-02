Угроза ракетных ударов из Беларуси по Украине сохранится до конца года, - "Гаюн"

Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится еще на три месяца. В частности, до 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Беларускі Гаюн ".

"Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0618/23 с 1 октября до 23:59 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это ограничение не распространяется на авиацию ВВС Беларуси и Госпогранкомитета Беларуси, а также на авиацию МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров. Территория зоны ограничения не изменилась.

Что этому предшествовало

Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 года с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины.

С начала войны с территории Беларуси и через территорию Беларуси по украинским городам было запущено не менее 721 ракету.

Последний ракетный запуск по территории Украины из воздушного пространства Беларуси был зафиксирован 6 октября 2022 года.

Лукашенко - союзник Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси является союзником главы Кремля Владимира Путина с начала войны. Он предоставляет русским солдатам свою территорию для учений. Также мониторинговые каналы писали, что РФ получала от Беларуси боеприпасы.

В августе Лукашенко рассказал о вторжении российских войск в Украину с территории его страны. При этом диктатор нафантазировал, что причину, по которой россияне начали свое с вторжения с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы нужно спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о том, как Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.