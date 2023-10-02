ua en ru
Пн, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переселенец в Хмельницкой области шпионил за ВСУ, его приговорили к 15 годам тюрьмы

Хмельницкая область, Понедельник 02 октября 2023 15:18
UA EN RU
Переселенец в Хмельницкой области шпионил за ВСУ, его приговорили к 15 годам тюрьмы Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Переселенец в Хмельницкой области следил за украинскими военными по заданию ФСБ. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Предателем оказался переселенец

Как установило расследование, российским агентом оказался житель Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения РФ его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ с позывным "Шеф".

В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих прокремлевских сообщений в российских Telegram-каналах.

Установлено, что после вербовки он получил псевдоним "Серый", прошел инструктаж и по указанию своего "куратора" выехал в Хмельницкий для сбора разведданных на территории региона.

Какую информацию мужчина передавал ФСБ

По данным военной контрразведки СБУ, он пытался установить в регионе основные локации подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной полиции.

Кроме того, российский агент отслеживал маршруты движения боевой техники украинских защитников. Также он хотел выявить транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины.

Полученную информацию предатель передавал в ФСБ в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.

Суд отправил его в тюрьму

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине

Недавно в Ивано-Франковской области правоохранители задержали мужчину, который поддерживал действия оккупантов и призывал к свержению украинской власти.

Также СБУ разоблачила рецидивиста, помогавшего россиянам устанавливать минные поля во время оккупации Харьковской области. Злоумышленником оказался 29-летний житель одного из поселков Богодуховского района, ранее судимый за тяжкие преступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ Российская Федерация Донецкая область Вооруженные силы Украины Хмельницкая область Война в Украине
NEWS
Уже летают на авиатренажерах. Игнат рассказал об обучении украинских пилотов на F-16
Уже летают на авиатренажерах. Игнат рассказал об обучении украинских пилотов на F-16
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского