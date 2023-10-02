Вездеходы, тягачи и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы против российской агрессии. В него вошли защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
В частности, Берлин передал Киеву 14 гусеничных вездеходов BV 206.
В пакет также вошли:
- 1 мостоукладчик Biber;
- 2 БРЭМ Wisent 1MC;
- 7 танковых тягачей HX81;
- 12 прицепов к ним;
- радиостанции для танков Leopard;
- 99 терминалов спутниковой связи;
- 21 машина пограничной охраны;
- 1 202 инфузионных насоса;
- 32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
- 239 криптофонов;
- комплект запчастей к БпЛА Vector;
- 20 000 защитных очков и тому подобное.
Помощь от Германии
Отметим, что Германия является одним из лидеров среди стран, которые предоставляют Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, различные виды артиллерии и тому подобное.
В пакете военной помощи от 17 августа Германия передала ВСУ две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.
В конце сентября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в него вошли грузовики, терминалы спутниковой связи SatCom и тягачи.
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