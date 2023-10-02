Вездеходы, тягачи и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы против российской агрессии. В него вошли защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии .

В частности, Берлин передал Киеву 14 гусеничных вездеходов BV 206.

В пакет также вошли:

1 мостоукладчик Biber;

2 БРЭМ Wisent 1MC;

7 танковых тягачей HX81;

12 прицепов к ним;

радиостанции для танков Leopard;

99 терминалов спутниковой связи;

21 машина пограничной охраны;

1 202 инфузионных насоса;

32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;

239 криптофонов;

комплект запчастей к БпЛА Vector;

20 000 защитных очков и тому подобное.

Помощь от Германии

Отметим, что Германия является одним из лидеров среди стран, которые предоставляют Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, различные виды артиллерии и тому подобное.

В пакете военной помощи от 17 августа Германия передала ВСУ две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.