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Вездеходы, тягачи и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи

Понедельник 02 октября 2023 20:56
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Вездеходы, тягачи и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы против российской агрессии. В него вошли защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.

В частности, Берлин передал Киеву 14 гусеничных вездеходов BV 206.

В пакет также вошли:

  • 1 мостоукладчик Biber;
  • 2 БРЭМ Wisent 1MC;
  • 7 танковых тягачей HX81;
  • 12 прицепов к ним;
  • радиостанции для танков Leopard;
  • 99 терминалов спутниковой связи;
  • 21 машина пограничной охраны;
  • 1 202 инфузионных насоса;
  • 32 823 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
  • 239 криптофонов;
  • комплект запчастей к БпЛА Vector;
  • 20 000 защитных очков и тому подобное.

Помощь от Германии

Отметим, что Германия является одним из лидеров среди стран, которые предоставляют Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, различные виды артиллерии и тому подобное.

В пакете военной помощи от 17 августа Германия передала ВСУ две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.

В конце сентября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в него вошли грузовики, терминалы спутниковой связи SatCom и тягачи.

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