Вступление Украины в ЕС, военная помощь и санкции против РФ. Главное с Совета министров ЕС

Сегодня, 2 октября в Киеве состоялось первое в истории выездное заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Дипломаты обсудили дальнейшую поддержку Украины, будущее вступление нашей страны в Евросоюз, санкции против РФ. Во встрече принял участие президент Владимир Зеленский.

При подготовке материала использовались: запись пресс-конференции министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, официальное обращение президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета министров ЕС.

Темы заседания

2 октября 2023 представители всех 27 стран Европейского Союза впервые собрались вне ЕС на неформальное заседание Совета на уровне министров иностранных дел.

На повестку дня были вынесены вопросы интеграции Украины в Евросоюз и процесс реформ, военная помощь и поддержка в сфере безопасности, формула мира, санкционное давление на Россию.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

О финансовой и военной помощи

Жозеп Боррель выступил с предложением новой программы финансирования на 5 млрд евро через Европейский фонд мира для помощи Украины. Решение по этой программе может быть согласовано до конца этого года.

Также он рассказал о программе обучения украинских военных и тренировках пилотов. "Сейчас цель проучить 40 тысяч украинских солдат в течение нескольких месяцев. Сюда входит специализированное обучение для пилотов самолетов-истребителей", - подчеркнул Боррель.

Кроме того, по словам высокого представителя ЕС, Украина и Европа укрепляют сотрудничество в сфере оборонного сектора. Также продолжается сотрудничество в сфере кибербезопасности, защиты от гибридных угроз, в частности, дезинформации.

Поддержку в направлении разминирования украинских территорий Борель назвал ключевой предпосылкой для экономического восстановления нашего государства.

О членстве Украины в ЕС

Жозеп Боррель заявил, что вступление Украины в Евросоюз является сильнейшим обязательством безопасности со стороны ЕС.

Он подчеркнул, что Украина имеет статус кандидата и продвигается по пути к членству. По его словам, до конца года Совет Европейского Союза получит отчет Еврокомиссии по предлагаемому пакету расширения Союза и вместе с комиссаром он представит этот отчет на разбор.

Также Боррель развеял слухи о вероятности частичного членства Украины в Евросоюзе, о чем ранее писали западные СМИ.

Дипломат уточнил, что в ЕС даже не существует понятия "частичного или 25-процентного" членства.

"Я не понимаю, откуда это берется… Членство – это членство и точка", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Фото: участики заседания Совета ЕС в Киеве (twitter.com/JosepBorrellF)

О формуле мира

По словам главы дипломатии ЕС, формула мира президента Украины Владимира Зеленского является единственной инициативой, которая всерьез обсуждается и сохраняет интерес в международном сообществе.

"Мы будем продолжать работу, как объединенный Европейский Союз по вынесению этой формулы на глобальный уровень, чтобы она стала основой будущего мира", - отметил Боррель.

О поддержке в борьбе с РФ

Представитель Евросоюза подчеркнул, что эту встречу в Киеве следует воспринимать как выражение решимости в том, чтобы поддерживать Украину во всех измерениях - военном, в том, что касается обеспечения мира, привлечения к ответственности и относительно продвижения Украины на пути в ЕС.

"Это также мощный сигнал в сторону России. Мы говорим России, что нас не пугают ракеты, не пугают дроны. Мы настроены поддерживать борьбу Украины за свободу и независимость и эта поддержка будет продолжаться. Мы будем и дальше стоять на стороне Украины", - подытожил Боррель.

Президент Украины Владимир Зеленский

Выступая на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, президент Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне зависит от сотрудничества с Евросоюзом. Глава государства отметил 5 важных пунктов сотрудничества.

Активная оборонная поддержка. Это касается ускорения реализации европейской стратегии по поставкам артиллерийских снарядов как совместных закупок, так и увеличения производственных мощностей европейского ОПК. Также важно расширение подготовки украинских военных, обучение пилотов, усиление ПВО.

"Системы ПВО, которые наше государство получило - именно "Петриоты", "Айрис-т", "Насамсы" и другие - уже играют положительную роль и спасают жизни. Нужно больше таких систем. В частности, несколько "петриотов" для защиты наших южных регионов способны принципиально изменить ситуацию и в значительной степени лишить смысла российский террор", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил ЕС за инициативу по созданию отдельного оборонного сегмента в рамках Европейского фонда мира для поддержки оборонных потребностей и заявил, что Украина ожидает разблокирования восьмого транша Евросоюза на военную помощь в размере 500 млн евро.

Фото: Владимир Зеленский выступил на заседании министров иностранных дел ЕС (president.gov.ua)

Формула мира. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на дальнейшую активность государств ЕС в рабочих группах, созданных согласно пунктам формулы мира, и активности для большего привлечения стран Африки, Латинской Америки, Азии к работе с формулой. Весь мир должен быть одинаково заинтересован в полной силе международного права.

Гарантии безопасности. Глава государства рассказал, что Украина понимает все трудности на пути членства в НАТО. Поэтому сейчас наша страна работает над гарантиями безопасности. Архитектура таких гарантий может помочь геополитической стабильности всем странам, а не только Украине.

"Мы ожидаем уже к концу года заключения и первых двусторонних соглашений с партнерами по гарантиям", - отметил Зеленский.

Санкции против РФ. Владимир Зеленский заявил, что нужно активизировать работу работу по новому санкционному пакету Евросоюза, ведь любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии. Президент считает необходимым ввести санкции против атомной отрасли и продлить ограничения в отношении других секторов экономики РФ. По словам Зеленского, важно также расширить санкции против Ирана, в частности, по импорту оборудования и химикатов.

Интеграция и восстановление. Зеленский заявил, что Украина выполнит семь полученных рекомендаций от Еврокомиссии. "Украина будет готова к началу переговоров по членству, и уже в этом году должны начаться такие переговоры. Нужно соответствующее политическое решение от Европы", - сказал он.

Также президент заявил, что Украина рассчитывает на ускорение работы в ЕС по возможности использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины назвал заседание Совета министров иностранных дел ЕС красноречивым сигналом, ведь это "первое в истории заседание за пределами нынешних границ Евросоюза, но в пределах его будущих границ".

Кулеба отметил, что на заседании ощущался консенсус относительно того, что Россия напала не только на Украину, а напала на всю Европу и на принципы, на которых построена Европа.

Также по словам Кулебы, во время заседания ощущался консенсус по поводу обретения Украиной членства в Евросоюзе.

"Этот вопрос только времени, и все настроены двигаться вперед с максимальной скоростью с учетом всех реформ, котрые Украине провела, проводит и будет проводить", - сказал глава МИД Украины.

Фото: заседание Совета ЕС в Киеве (president.gov.ua)

Кулеба затронул вопрос о принятии 12-го пакета санкций против РФ, учитывая перерыв в рассмотрении этих ограничений летом.

"Мы призвали Евросоюз начать предметную работу над этим пакетом. Считаем, что должны быть два ключевых фокуса в этом пакете. Во первых, это меры по борьбе с обходом уже введенных санкций. Во вторых, это новые санкции, которые в первую очередь должны затронуть оборонную индустрию Российской Федерации", - отметил он.

Кроме того, министр считает необходимым введение санкций против ядерной индустрии России, санкционное давление на пропагандистов из-за проводимых РФ кампаний по дезинформации.

Дмитрий Кулеба на брифинге рассказал, что на заседании обсудили экспорт украинского зерна. По его мнению, Украина и ЕС должны искать совместные решения, которые лишат Россию возможности шантажировать мир голодом или ценами на зерно.

"Наш сигнал очень четкий. Морской коридор, которым можно экспортировать зерно в страны мира без привлечения России, является реальностью. Мы это продемонстрировали. И если сейчас Европейский Союз и Украина дополнительно объединят усилия по обеспечению безопасности этого коридора, то этот коридор может работать на полную мощность", - заявил министр.