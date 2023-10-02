ВСУ уничтожили более 300 россиян и три слада боеприпасов на Таврическом направлении

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали или ранили 306 российских оккупантов и уничтожили три склада боеприпасов на Таврическом направлении, которое охватывает Запорожскую область и территории до Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Украинские военные продолжают оборону на юге, а наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки россияне нанесли 24 авиационных удара, провели 24 боевых столкновения и совершили 726 артиллерийских обстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имели.

К тому же, украинские бойцы успешно отбили вражеские атаки в районах Керамика, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Захватчики совершили 11 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг безуспешно атаковал в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и Вербового Запорожской области, успеха не достигли.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1098 огневых задач.

Общие потери россиян составили 306 человек. Семь захватчиков сдались в плен.

Наши бойцы уничтожили 18 единиц вражеской военной техники. В частности, 2 танка, 3 ББМ, 3 артсистемы и минометы, 6 дронов, 3 единицы автомобильной и 1 - специальной техники. Также уничтожены 3 склада боеприпасов и еще один важный объект врага.

Ситуация на передовой

В Генштабе сообщали, что оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области и ищут слабые места в нашей обороне. Они также не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области.

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