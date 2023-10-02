Нашли установки ПВО. Партизаны пробрались на аэродром оккупантов в Крыму (фото)
Партизаны пробрались на аэродром Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Там оккупанты сосредоточили несколько установок противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Атеш".
Так, партизаны ведут наблюдение за аэродромом больше месяца.
"Оккупанты готовят новые фортификационные сооружения возле аэродрома в Гвардейском", - говорят партизаны.
Также партизаны обнаружили ряд точек с оборонительными объектами, в том числе семь единиц пусковых установок С-300.
Ситуация в Крыму
В Гвардейском постоянно раздаются взрывы. Помимо базы оккупантов, там находится железнодорожный узел Остряково, магистральной линии Джанкой - Симферополь. Так, 20 июля, взрывы прозвучали в поселках Гвардейское и Новофедоровка, где расположены аэродромы оккупантов.
Отметим, что на полуострове стали появляться бетонные "зубы дракона". К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму. Интересно, что недавно российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории.
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