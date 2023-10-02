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Глава МИД Румынии назвала удары России по портам на Дунае военными преступлениями

Понедельник 02 октября 2023 12:37
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Глава МИД Румынии назвала удары России по портам на Дунае военными преступлениями Фото: министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску (facebook.com/luminita.odobescu)
Автор: Татьяна Степанова

Атаки России против гражданской инфраструктуры Украины, в том числе портов на Дунае, которые находятся возле границы с Румынией, являются военными преступлениями.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску в комментарии СМИ перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду".

Одобеску напомнила, что часть украинских портов, регулярно подвергающихся воздушным атакам РФ, расположены вплотную к территории Румынии на другом берегу Дуная, и что в стране уже находили обломки российских ударных дронов.

"Российские атаки против гражданской инфраструктуры, в том числе портов на Дунае, очень близко к границе Румынии - это военные преступления. То, что совершает Россия рядом с нашей границей, подрывает украинскую экономику, продовольственную безопасность, в том числе на глобальном уровне, и гражданскую навигацию в Черном море", - подчеркнула глава МИД Румынии.

Она также добавила, что страна продолжит помогать Украине с транзитом зерновых, и отметила, что в настоящее время из-за "путей солидарности" в Румынии провезли до 25 млн тонн продукции.

"Мы тесно сотрудничаем с правительством Украины, Еврокомиссией и партнерами по увеличению транзитных способностей с 2 до 3-4 млн тонн до конца года", - сообщила Одобеску.

Атака РФ на украинские порты

Напомним, ночной удар "Шахедов" 26 сентября был направлен на припортовую и пограничную инфраструктуру Одесской области.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область.

"Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно. Большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру", - написал он.

По его данным, пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь предоставили на месте, другому с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись.

Также при ударе на юг Одесской области "Шахедами" пострадала паромная переправа через Дунай "Орловка-Исакча" между Украиной и Румынией.

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