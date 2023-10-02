Австралийская компания отправила Украине антидронную систему Slinger: что о ней известно

Австралийская компания изготовила и передала Украине систему-убийцу дронов Slinger. Она поможет Украине лучше защитить небо.

Об этом заявил представитель компании Electro Optic Systems Мэтт Джонс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC .

Систему собирают на промышленной площадке в Канберре (Австралия), она поможет Украине лучше защищаться от атак российских дронов.

Пушка, установленная на кузове пикапа, отслеживает цель и является частью системы вооружения, которая сбивает вражеские дроны. Эта система называется Slinger и она предназначена для борьбы с дронами по цене, которую может позволить себе Украина.

Мэтт Джонс сказал, что компания видит массовое распространение угроз от дронов, которыми атакуют Украину.

"Проблема в том, что типы систем, которые Украина сейчас использует для борьбы с дронами, слишком дороги, чтобы уничтожить цель стоимостью 10 000 или даже 1000 долларов", - сказал он.

Slinger использует сложную технологию

Австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан заявил, что война навсегда изменила Украину, а дроны играют огромную роль над линией фронта.

Иранская модель дрона "Шахед", используемая Россией для поражения танков и городов, стоит около 31 000 долларов.

"До недавнего времени нам приходилось использовать очень дорогие ракеты, чтобы сбивать такие объекты", - сказал Райан.

Инженер-испытатель компании EOS Шарлотта Каппер рассказала, что система Slinger использует сложную технологию для достижения результата. Она использовала джойстик, чтобы следить за дроном на экране наведения системы.

"Я просто слежу за тем, чтобы он оставался на правильном пути, и когда мы получим сигнал, мы сможем выстрелить и сбить дрон", - сказала она.

Она уточнила, что этому очень быстро и легко научиться. Человеку не нужно много знать о технологии.

нь быстро и легко научиться. Вам не нужно много знать о технологии.

Когда систему Slinger доставят в Украину

В прошлом месяце посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко во время испытаний воочию увидел, как Slinger может сбивать дроны. Цена Slinger составляет не менее 1,55 миллиона долларов за систему. Целью проекта является уничтожение дронов по цене от 155 до 1550 долларов за одно столкновение.

Ожидается, что десять Slinger, которые сейчас производятся, будут доставлены Украине до конца года в рамках пакета военной помощи США.

Представитель Министерства обороны заявил, что австралийское правительство намерено сделать свой нынешний вклад в Украину. Но пока нет никаких планов добавить Slingers к 710 млн долларов австралийской военной помощи Украине.

Slinger

Противодронный боевой модуль производства австралийской компании Electro Optic Systems, оборудованный 30-мм автоматической пушкой Bushmaster M230LF.

Прицеливание происходит с помощью оптико-электронного комплекса с ночным инфракрасным детектором (может вращаться независимо от пушки) и 4D-радара Echodyne EchoGuard, также модуль оснащен датчиком ветра. Вместе с новейшими боеприпасами производства Northrop Grumman с радиочастотным приближением, согласно заявлениям производителя, комплекс может точно поражать малые БПЛА одним выстрелом.

Небольшой вес (до 400 кг) позволяет установку на легкую технику, такую как HMMWV или "Козак".

Ночная атака по Украине 2 октября

В ночь на 2 октября масштабную воздушную тревогу объявляли дважды. Первый раз из-за ракетной и дроновой опасности. Тогда "краснели" Херсонская, Николаевская, Днепропетровская и Кировоградская области. К тому же в Кривом Роге раздавались взрывы.

Второй раз объявляли тревогу в Киеве и ряде других областей, воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, россияне атаковали территорию Украины дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами. Четыре "Шахеда" сбили, но есть и попадания.