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Кулеба и Боррель отвергли возможность неполного членства Украины в ЕС

Киев, Понедельник 02 октября 2023 18:12
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Кулеба и Боррель отвергли возможность неполного членства Украины в ЕС Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина не получала никаких предложений о частичном членстве в Евросоюзе. Такой вариант вступления невозможен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Кулеба рассказал, что Украина не ведет никаких обсуждений о возможности "второсортного членства" в ЕС.

"Украина является первосортным государством. И поэтому ничего, кроме "первосортного членства", нас не устраивает", - подчеркнул глава МИД.

В свою очередь Боррель уточнил, что в Евросоюзе даже не существует понятия "частичного или 25-процентного" членства.

"Я не понимаю, откуда это берется… Членство - это членство и точка", - добавил глава дипломатии ЕС.

Что предшествовало

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что эксперты по просьбе Франции и Германии разработали новый план реформирования Евросоюза, который касается принятия новых членов.

Согласно наработкам, европейские государства якобы хотят поделить на четыре основных группы в зависимости от уровня и желания интеграции.

Реагируя на такие слухи, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что наша страна не согласится на членство в ЕС "второго сорта".

Отметим, ранее Шмыгаль подчеркивал, что Украина полностью будет готова стать членом Евросоюза за два года.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба Жозеп Боррель Евросоюз Вступление в ЕС
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