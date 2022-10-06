Путин "присвоил" ЗАЭС и атака дронами-камикадзе на Белую Церковь: новости за 5 октября

Президент России Владимир Путин подписал "указ" о передаче захваченной Запорожской АЭС под управление РФ. Тем временем оккупанты атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе.

Более подробно о случившемся в среду, 5 октября, - в материале РБК-Украина .

Войска РФ ударили иранскими дронами по Белой Церкви

Оккупанты ночью ударили по Белой Церкви дронами-камикадзе типа Shahed-136. Всего было зафиксировано 6 попаданий. Один человек пострадал, повреждениям также подверглась инфраструктура.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне выпустили около 12 дронов с юга Украины. При этом шесть из них были сбиты.

Зеленский заявил об освобождении трех сел Херсонской области

Украинские военные освободили от российских захватчиков населенные пункты Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка в Херсонской области.

Президент подчеркнул, что продвижение ВСУ продолжается.

ВСУ начали деоккупацию Луганской области, - Гайдай

Вооруженные силы Украины приступили к деоккупации Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось освободить от российских оккупантов уже шесть населенных пунктов Луганской области.

Путин окончательно утвердил аннексию территорий Украины

Президент России Владимир Путин подписал законы о так называемом "вхождении" четырех регионов Украины в состав России. Диктатор также назначил временных "глав" оккупационных властей: в "ДНР" - Дениса Пушилина, а в "ЛНР" - Леонида Пасечника. Так называемым "губернатором" оккупированной части Запорожской области стал гауляйтер Евгений Балицкий, а Херсонской - Владимир Сальдо.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что никчемные решения страны-агрессора не стоят бумаги, на которой подписаны.

Следом за территориями. Путин решил "аннексировать" ЗАЭС

Российский диктатор Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".

Своим "указом" Путин поручил российскому правительству обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для осуществления ее деятельности".

В украинском МИД назвали "указ" Путина никчемным и призвали ЕС и страны G7 ввести санкции против российской государственной корпорации "Росатом".

Зеленский снова собрал Ставку: обсудили ситуацию на фронте и новое оружие оккупантов

На заседании Ставки участники обсудили стабилизацию на только что оккупированных территориях, дальнейшее освобождение украинских земель и подготовку армии к зимнему периоду. Кроме того, они уделили особое внимание противодействию новым видам оружия, которые стали использовать российские войска.

Грозит до 15 лет тюрьмы. Нардепу Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене

Нардепу Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене за размещение в СМИ пропагандистских материалов. По данным правоохранителей, главной целью Кузьмина было формирование среди граждан антиукраинского настроения и информационное влияние в ущерб суверенитету и территориальной целостности государства.

ГБР устанавливает местонахождение Кузьмина. Правоохранители уже провели 10 одновременных обысков в местах его возможного пребывания.

Убийство полицейского в Черновцах. Злоумышленник задержан, он применил оружие

Правоохранители задержали преступника, который развращал детей и застрелил сотрудницу полиции в Черновцах. При задержании он применил оружие, а полицейские открыли ответный огонь. В результате этого задержанный умер.

Дожди отойдут, но будет облачно: прогноз погоды на четверг

В четверг в Украине будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем на востоке повысится до 15-16 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах 6-7 градусов. Дневная температура на западе, севере и центральной части Украины составит +17...+18. Ночью температура опустится до +7. На юге днем 6 октября ожидается до +19 градусов, ночью - до 8-9 с отметкой плюс.

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