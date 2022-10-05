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Россияне могут иметь сотни иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", - Игнат

Новина українською →
Украина, Среда 05 октября 2022 10:52
Россияне могут иметь сотни иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия может иметь сотни дронов-камикадзе "Shahed-136", которые получила от Ирана и использует для атак в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия доставила дроны из Ирана транспортными самолетами Ил-76. Ранее речь шла о четырех таких бортах.

Игнат предполагает, что россияне наладили и другие пути транспортировки иранских дронов. Поэтому назвать точное количество беспилотников, находящихся на вооружении армии РФ, трудно, но речь идет о сотнях единиц.

"Речь может идти о сотнях "Shahed-136", которые они (россияне - ред.) маркируют как "Герань". Не надо их называть "Герань", потому что мы понимаем, откуда ноги растут. Это иранский дрон "Shahed-136 ". Соответствующие дипломатические ноты уже выставлены иранскому правительству", - отметил спикер.

Напомним, сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе, которые запустили с юга.

Авиация и зенитно-ракетные подразделения смогли сбить шесть из них, еще шесть атаковали Белую Церковь Киевской области. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, ранен один человек.

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