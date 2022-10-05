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Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью: что известно

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Запорожье, Среда 05 октября 2022 09:34
Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью: что известно Фото: российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 5 октября нанесли удар по Запорожью. В городе работает система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - написал он.

Также секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал людей срочно пройти в ближайшие укрытия и пока находиться там.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры, где видно, что после прилета над городом поднимается дым. Также в небе видны следы работы ПВО.

Обновлено 10:08. По данным главы местной ОВА, враг нанес удары по Запорожью и окрестностям города. Ракеты попали в объекты инфраструктуры, есть разрушения. Информация относительно пострадавших уточняется.

Также он отметил, что в городе работала система ПВО.

"Если где-то видите неразорванный боеприпас, его остатки, не подходите близко, не фотографируйте. Сообщите о находке спасателям по телефону 101 или 112", - написал Старух.

Напомним, этой ночью российские оккупанты ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви в Киевской области.

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Запорожье Взрыв ракетный удар
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