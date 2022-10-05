ВСУ начали деоккупацию Луганской области, - Гайдай

Вооруженные силы Украины приступили к деоккупации Луганской области. Украинским бойцам уже удалось освободить несколько населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Ну что ж, сейчас уже официально - деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг", - сказал Гайдай в своем видеообращении.

Какие именно населенные пункты уже освобождены от оккупантов, Гайдай не уточнил.