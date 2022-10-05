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Путин окончательно утвердил аннексию территорий Украины

Новина українською →
Москва, Среда 05 октября 2022 09:35
Путин окончательно утвердил аннексию территорий Украины Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал законы о так называемом "вхождении" четырех регионов Украины в состав России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

О том, что Путин сегодня подпишет договоры об аннексии Россией временно оккупированных территорий Украины стало известно еще вчера, когда об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, как он отметил, выступлений российского диктатора по этому поводу не планировалось.

Также российский диктатор назначил временных "глав" оккупационных властей: в "ДНР" - Дениса Пушилина, а в "ЛНР" - Леонида Пасечника. Так называемым "губернатором" оккупированной части Запорожской области стал гауляйтер Евгений Балицкий, а Херсонской - Владимир Сальдо.

Что предшествовало

Процесс аннексии временно оккупированных территорий Украины начался с организации Россией фейковых "референдумов" в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые прошли там в период с 23 по 27 сентября. О сроках их проведения объявили после успешных контрнаступательных действий украинских войск преимущественно на востоке нашей страны, которые начались в Харьковской области и продолжились в Донецкой области.

В псевдореферендумах российские оккупанты пытались задействовать большое количество людей для того, чтобы хоть как-то легитимизировать их результаты. Так, по данным Службы безопасности Украины, в так называемой "ДНР" к голосованию хотели привлечь детей в возрасте от 13 до 17 лет и обязали родителей и опекунов сопровождать их к "избирательным участкам".

При этом совершались поквартирные обходы и, как утверждал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, людей заставляли голосовать под дулами автоматов и выламывали двери в случае, если мирные жители не хотели принимать участия в фейковых "референдумах". К "голосованию" привлекали также и пленных украинских военных, и "массовку" из оккупированного Крыма.

В итоге оккупанты нарисовали такие результаты "референдумов": в Донецкой области за ее вхождение в состав России якобы проголосовали 99,23%, в Луганской - 98,42 %, в Запорожской - 93,11 %, в Херсонской - 87,05%.

После этого 30 сентября Путин подписал договоры о так называемом "присоединении" временно оккупированных территорий Украины к РФ, на церемонии также присутствовали гауляйтеры Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Затем аннексию поддержали все марионеточные российские органы, среди которых: Конституционный суд, Госдума и Совет Федерации. В обеих палатах парламента страны-агрессора эти законы были приняты единогласно.

Реакция международного сообщества

Страны-союзники Украины резко отреагировали на попытку России аннексировать временно оккупированные территории и осудили намерение Кремля.

В частности, президент США Джо Байден заверил, что его страна не будет признавать результаты фейковых референдумов и дальнейшую аннексию.

"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, презирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение миролюбивым народом", - подчеркнул Байден.

В свою очередь премьер-министр Британии Лиз Трасс отметила, что Лондон не признает аннексию. Она обвинила Путина “в нарушении международного права с явным пренебрежением к жизни украинского народа”.

При этом генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что такие действия России прямо противоречат уставу его организации.

"Россия - один из пяти постоянных членов Совета безопасности - несет особую ответственность за соблюдение устава. Любое решение о продолжении аннексии украинской территории не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения… Аннексии нет места в современном мире, и она не может быть признана", - подчеркивал он.

Евросоюз же анонсировал новый пакет антироссийских санкций в ответ на эскалацию со стороны России. Еврокомиссия уже представила ограничения, которые должны войти в него.

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