Оккупанты обстреляли Гуляйполе: погибли замглавы и местный чиновник
В среду, 5 октября, российские оккупанты обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Погибли два человека - заместитель председателя местной общины и руководитель коммунального предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Александра Старуха.
"В результате ракетных обстрелов города Гуляйполе погибли Александр Савицкий, заместитель председателя местной общины и руководитель КП "Благоустройствосервис" Александр Косаренко", - рассказал он.
По его словам, они до последнего были на своих рабочих местах.
"Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе", - добавил Старух.
Как сообщалось, российские войска утром 5 октября нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела есть пострадавшие. Позже стало известно, что областной центр был атакован "Искандер-К". Ракеты попали в объекты инфраструктуры, есть разрушения.
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