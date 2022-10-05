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Оккупанты обстреляли Гуляйполе: погибли замглавы и местный чиновник

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Запорожье , Среда 05 октября 2022 12:14
Оккупанты обстреляли Гуляйполе: погибли замглавы и местный чиновник Фот: Россия обстреляла Гуляйполе Запорожской области 5 октября (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 5 октября, российские оккупанты обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Погибли два человека - заместитель председателя местной общины и руководитель коммунального предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Александра Старуха.

"В результате ракетных обстрелов города Гуляйполе погибли Александр Савицкий, заместитель председателя местной общины и руководитель КП "Благоустройствосервис" Александр Косаренко", - рассказал он.

По его словам, они до последнего были на своих рабочих местах.

"Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе", - добавил Старух.

Как сообщалось, российские войска утром 5 октября нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела есть пострадавшие. Позже стало известно, что областной центр был атакован "Искандер-К". Ракеты попали в объекты инфраструктуры, есть разрушения.

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