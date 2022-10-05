Зеленский заявил об освобождении трех сел Херсонской области
В Херсонской области были освобождены три села, а именно Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка", - заявил президент.
Зеленский заявил, что движение продолжается. Также он отметил воинов воздушных сил, которым удалось сбить 6 иранских беспилотников.
Напомним, что россияне хаотично отходят. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань раскрыл детали наступления ВСУ в Херсонской области.
Во вторник, 4 октября, стало известно, что украинские военные освободили еще восемь населенных пунктов в Херсонской области .
Также мы писали, что, по данным Института изучения войны , Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположения сил.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .