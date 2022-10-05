Зеленский снова собрал Ставку: обсудили ситуацию на фронте и новое оружие оккупантов
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 октября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники обсудили актуальную ситуацию на фронте и новое оружие российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.
На заседании представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте.
Также во время Ставки обсудили стабилизацию на только что деоккупированных территориях, дальнейшее освобождение украинских земель и подготовку армии к зимнему периоду.
Кроме того, участники уделили особое внимание противодействию новым видам оружия, которые начали использовать российские войска.
Напомним, Владимир Зеленский вчера заявил, что подразделения ВСУ за последнюю неделю освободили от оккупантов десятки населенных пунктов.
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