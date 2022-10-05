Зеленский снова собрал Ставку: обсудили ситуацию на фронте и новое оружие оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 октября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники обсудили актуальную ситуацию на фронте и новое оружие российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

На заседании представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте.

Также во время Ставки обсудили стабилизацию на только что деоккупированных территориях, дальнейшее освобождение украинских земель и подготовку армии к зимнему периоду.

Кроме того, участники уделили особое внимание противодействию новым видам оружия, которые начали использовать российские войска.