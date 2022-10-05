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Дожди отойдут, но будет облачно: прогноз погоды на завтра

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Среда 05 октября 2022 16:05
Дожди отойдут, но будет облачно: прогноз погоды на завтра Фото: в четверг, 6 октября, в Украине ожидается пасмурная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В четверг, 6 октября, на всей территории Украины ожидается сухая погода. Средняя температура воздуха составит 17 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В четверг в Украине будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем на востоке повысится до 15-16 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах 6-7 градусов.

Дневная температура на западе, севере и в центральной части Украины составит +17...+18. Ночью температура опустится до +7. На Юге днем 6 октября ожидается до +19 градусов, ночью - до 8-9 с отметкой "плюс".

Дожди отойдут, но будет облачно: прогноз погоды на завтра

Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь.

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