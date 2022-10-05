Германия передала Украине бронемашины поддержки Bergepanzer 2

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет правительства Германии.

В ведомстве подчеркивают, что ранее Германия уже передавала Украине три таких бронемашины. Теперь всего у украинских военных на вооружении пять Bergepanzer 2.

Отметим, что Bergerpanzer 2 разработана на основе немецкого танка Leopard 1. Она предназначена для ремонта тяжелой техники, которая была повреждена в бою.

Уровень защиты бронемашины соответствует танку Leopard 1. При этом вооружение прежде всего рассчитано на самооборону и состоит из пулемета и дымовых пушек.