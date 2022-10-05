Грозит до 15 лет тюрьмы. Нардепу Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене
Нардепу Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене за размещение в СМИ пропагандистских материалов. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По данным правоохранителей, Кузьмин, начиная с марта 2021 года, распространял информацию, которая имеет пропагандистский характер. Главной его целью было формирование среди граждан антиукраинского настроения и информационное влияние для ущерба суверенитету и территориальной целостности государства.
При этом в ГБР отмечают, что сейчас устанавливается местонахождение Кузьмина. Уже проведены 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.
Напомним, ранее стало известно, что имущество нардепа, который сотрудничал с оккупантами в Херсонской области, передали в АРМА. Его приблизительная стоимость составляет 3 миллиона гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.