ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные освободили шесть населенных пунктов в Луганской области, - Гайдай

Новина українською →
Среда 05 октября 2022 20:12
Украинские военные освободили шесть населенных пунктов в Луганской области, - Гайдай Иллюстративное фото: украинские военные освободили шесть населенных пунктов в Луганской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 5 октября, бойцам Вооруженных сил Украины удалось освободить от российских оккупантов уже шесть населенных пунктов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Могу сказать, что на сегодняшний день это шесть населенных пунктов", - заявил Гайдай, комментируя начало деоккупации Луганской области.

При этом он подчеркнул, что пока не может рассказать, какие именно населенные пункты освободили ВСУ, поскольку эту информацию узнают оккупанты и они могут попытаться “стереть их с лица земли”.

Также Гайдай рассказал, что украинских военных ждут даже те люди, которые проживают на территориях, оккупированных Россией еще в 2014 году.

Напомним, 5 октября утром Гайдай заявил, что украинские военные официально начали деоккупацию Луганской области. Тогда он рассказывал, что ВСУ уже освободили несколько населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
DAILY
Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться