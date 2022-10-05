Украинские военные освободили шесть населенных пунктов в Луганской области, - Гайдай

В среду, 5 октября, бойцам Вооруженных сил Украины удалось освободить от российских оккупантов уже шесть населенных пунктов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram .

"Могу сказать, что на сегодняшний день это шесть населенных пунктов", - заявил Гайдай, комментируя начало деоккупации Луганской области.

При этом он подчеркнул, что пока не может рассказать, какие именно населенные пункты освободили ВСУ, поскольку эту информацию узнают оккупанты и они могут попытаться “стереть их с лица земли”.

Также Гайдай рассказал, что украинских военных ждут даже те люди, которые проживают на территориях, оккупированных Россией еще в 2014 году.