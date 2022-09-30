Продвижение ВСУ у Лимана и обстрел Николаева: новости за 29 сентября

Зеленский созывает срочное заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно пройдет 30 сентября.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на срочном заседании планируется принять фундаментальные решения для Украины. Он также добавил, что все важные принятые решения будут озвучены и опубликованы по окончанию важного заседания. Также сегодня днем состоится заседание Ставки верховного главнокомандующего.

В Кремле объявили дату аннексии оккупированных территорий Украины

В Кремле сегодня, 30 сентября, подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных украинских территорий в состав России. Также в связи с этим готовится "объемное" выступление российского диктатора Владимира Путина.

Отметим, что под "освобожденными территориями" Кремль подразумевает так называемые "ДНР", "ЛНР" и оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Также Путин созывает оперативное заседание Совета безопасности РФ.

СМИ узнали детали восьмого пакета санкций ЕС

Еврокомиссия предлагает в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт драгоценных металлов и камей, ввоз косметики, вплоть до туалетной бумаги, и ввести санкции против президента концерна "Калашников" Алана Лушникова и российского философа Александра Дугина.

Согласно проекту предложения о санкциях, ЕС хочет запретить импорт некоторых сталелитейных изделий из России, чтобы еще больше лишить страну источников дохода.

ЕС также рассматривает экспортные ограничения как способ ослабить армию Кремля. Предлагаемые запреты на экспорт нацелены на полупроводники, самолеты и конкретные химические вещества, имеющие решающее значение для вооруженных сил страны.

Эрдоган призвал Путина продлить работу "зернового коридора"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал продлить работу "зернового коридора".

По его словам, продление этой сделки будет в общих интересах Украины, России и Турции. Он также заявил, что Турция ежедневно продолжает работу над бесперебойным экспортом аграрной продукции из Украины и удобрений из российских портов.

Сенат США одобрил выделение 12,4 млрд долларов Украине

Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов. Предполагается, что 7,8 млрд долларов будет выделено на оборонные нужды, а 4,5 млрд долларов – на прямую бюджетную поддержку Украины.

Также этот документ возобновляет полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование со складов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд долларов. Законопроект еще должна поддержать Палата представителей, в которой голосование назначено на пятницу, 30 сентября.

Черногория объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов

Министерство иностранных дел Черногории объявило шесть российских дипломатов, аккредитованных в стране, персонами нон грата. Причиной такого шага названа деятельность дипломатов, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Также вчера в Черногории задержали 30 граждан РФ и шесть российских дипломатов по обвинению в шпионаже. По решению суда полиция проводила обыски в ряде квартир и других помещений в связи с обоснованными подозрениями в сговоре с целью создания преступного формирования.

Дожди с грозами и потепление: прогноз погоды на пятницу

В пятницу, 30 сентября, в Украине ожидаются дожди с грозами, а также туман. Также завтра ожидается потепление. По прогнозу синоптиков, завтра в Украине будет облачно с прояснениями.

Также ожидаются дожди, днем местами грозы. Только ночью в восточных областях и Приазовье, днем в большинстве северных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях будет без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.