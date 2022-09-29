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Отвечает общим интересам. Эрдоган призвал Путина продлить работу "зернового коридора"

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Анкара, Четверг 29 сентября 2022 21:01
Отвечает общим интересам. Эрдоган призвал Путина продлить работу "зернового коридора" Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал продлить работу "зернового коридора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Продление работы "продуктовой сделки" будет в общих интересах", - подчеркнул президент Турции.

Он также заявил, что Турция ежедневно продолжает работу над бесперебойным экспортом аграрной продукции из Украины и удобрений из российских портов.

Напомним, что сегодня Эрдоган отреагировал на угрозу возможного применения Россией ядерного оружия в Украине. По его словам, переход к такой войне - "катастрофа".

Также вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова увеличить экспорт агропродукции, потому предложила ООН расширить "зерновое соглашение".

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Российская Федерация Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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