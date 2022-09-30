Просування ЗСУ у Лимана та обстріл Миколаєва: новини за 29 вересня

Зеленський скликає термінове засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Воно пройде 30 вересня.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, на терміновому засіданні планується ухвалити фундаментальні рішення для України. Він також додав, що всі важливі ухвалені рішення будуть озвучені та опубліковані після закінчення важливого засідання. Також сьогодні вдень відбудеться засідання Ставки верховного головнокомандувача.

У Кремлі оголосили дату анексії окупованих територій України

У Кремлі сьогодні, 30 вересня, підпишуть договори про так зване входження окупованих українських територій до складу Росії. Також у зв'язку із цим готується "об'ємний" виступ російського диктатора Володимира Путіна.

Зазначимо, що під "звільненими територіями" Кремль має на увазі так звані "ДНР", "ЛНР" та окуповані частини Запорізької та Херсонської областей. Також Путін скликає оперативне засідання Ради безпеки РФ.

ЗМІ дізналися деталі восьмого пакета санкцій ЄС

Єврокомісія пропонує в рамках восьмого пакета антиросійських санкцій заборонити імпорт дорогоцінних металів та камей, ввезення косметики, аж до туалетного паперу, та запровадити санкції проти президента концерну "Калашніков" Алана Лушнікова та російського філософа Олександра Дугіна.

Згідно із проектом пропозиції про санкції, ЄС хоче заборонити імпорт деяких сталеливарних виробів із Росії, щоб ще більше позбавити країну джерел доходу.

ЄС також розглядає експортні обмеження як спосіб послабити армію Кремля. Заборони на експорт, що пропонуються, націлені на напівпровідники, літаки та конкретні хімічні речовини, що мають вирішальне значення для збройних сил країни.

Ердоган закликав Путіна продовжити роботу "зернового коридору"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав продовжити роботу "зернового коридору".

За його словами, продовження цієї угоди буде у спільних інтересах України, Росії та Туреччини. Він також заявив, що Туреччина щодня продовжує роботу над безперебійним експортом аграрної продукції з України та добрив із російських портів.

Сенат США схвалив виділення 12,4 млрд доларів Україні

Сенат США проголосував за виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 12,4 млрд доларів. Передбачається, що 7,8 млрд доларів буде виділено на оборонні потреби, а 4,5 млрд доларів – на пряму бюджетну підтримку України.

Також цей документ відновлює повноваження Білого дому передавати Україні зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США у новому фінансовому році на суму 3,7 млрд доларів. Законопроект ще має підтримати Палата представників, де голосування призначене на п'ятницю, 30 вересня.

Чорногорія оголосила персонами нон грата шість російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило шістьох російських дипломатів, акредитованих у країні, персонами нон грата. Причиною такого кроку названо діяльність дипломатів, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Також учора в Чорногорії затримали 30 громадян РФ та шість російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві. За рішенням суду поліція проводила обшуки у низці квартир та інших приміщень у зв'язку з обґрунтованими підозрами у змові з метою створення злочинного формування.

Дощі з грозами та потепління: прогноз погоди на п'ятницю

У п'ятницю, 30 вересня, в Україні очікуються дощі із грозами, а також туман. Також завтра очікується потепління. За прогнозом синоптиків, завтра в Україні буде хмарно із проясненнями.

Також очікуються дощі, удень місцями грози. Лише вночі у східних областях та Приазов`ї, вдень у більшості північних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях буде без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.