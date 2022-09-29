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Резников сделал важное заявление об объявлении дополнительной мобилизации

Новина українською →
Киев, Четверг 29 сентября 2022 14:57
Резников сделал важное заявление об объявлении дополнительной мобилизации Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Объявлять дополнительную мобилизацию в Украине или нет будет решать Генштаб. В настоящее время осуществляются определенные шаги, связанные с формированием резервов, их подготовкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в интервью "Интерфакс-Украина".

Так, на вопрос журналиста, возможна ли дополнительная мобилизация в Украине, он ответил: "Решение будет принимать наш Генштаб".

Министр также рассказал, что партнеры-британцы заканчивают обучение первой группы из 30 тысяч людей наших солдат.

"Это 10 тысяч, которые приедут полностью готовыми и знающими, что такое тактическая медицина, владение оружием. Они еще будут все одеты и со средствами защиты. Эту идею подхватили партнеры и мы начинаем разворачивать места не только в Великобритании, где будут готовиться наши военнослужащие, и не только узкие специалисты, но и пехота. Только в Великобритании подготовят 30 тысяч мотивированных людей", - отметил Резников.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на фоне объявления Путиным мобилизации в РФ заявил, что Украина не намерена проводить дополнительную мобилизацию.

Добавим, ранее военное положение и мобилизацию в Украине продолжили. Сроком до 21 ноября 2022 года.

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Алексей Резников мобилизация в Украине
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