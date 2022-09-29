Черногория объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов

Министерство иностранных дел Черногории объявило шесть российских дипломатов, аккредитованных в стране, персонами нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

В качестве причины такого шага названа деятельность дипломатов, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Напомним, что сегодня в Черногории задержали 30 гражданам РФ и шесть российских дипломатов по обвинению в шпионаже. По решению суда полиция сегодня проводила обыски в ряде квартир и других помещений в связи с обоснованными подозрениями в сговоре с целью создания преступного формирования.

Отметим, что Черногория ввела санкции против России за нападение на Украину. Соответствующее решение было принято в апреле.

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