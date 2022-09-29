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США закупят у Южной Кореи оружие для Украины на миллиарды долларов, - СМИ

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Четверг 29 сентября 2022 17:09
США закупят у Южной Кореи оружие для Украины на миллиарды долларов, - СМИ Иллюстративное фото: США закупят у Южной Кореи оружие для Украины на миллиарды долларов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США планируют закупить у Южной Кореи оружие для Украины, общая стоимость которого достигает почти 3 миллиардов долларов. Поставлять его хотят при посредничестве Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDnes.

"Боевые действия на востоке Украины продолжаются, и атакованная страна нуждается в новых поставках оружия для контрнаступления. В одной из самых крупных завершающихся сейчас поставок ключевую роль играет Чехия. Именно здесь был согласован план доставки оружия в Украину", - утверждают источники издания.

По информации iDnes, США намерены купить ракетные установки и боеприпасы южнокорейского производства, стоимость которых равна 75 млрд чешских крон (почти 3 млрд долларов).

При этом отмечается, что прежде всего речь идет о ПЗРК Chiron, которые эффективны против низколетающих целей, таких как вертолеты и БПЛА.

В Министерстве обороны Чехии пока отказываются комментировать слухи о планах США по новым поставкам оружия для Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Чехия получит от Германии танки Leopard вместо советских Т-72, которые она ранее передала Украине.

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