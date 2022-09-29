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В Кремле объявили дату аннексии оккупированных территорий Украины

Новина українською →
Москва, Четверг 29 сентября 2022 13:11
В Кремле объявили дату аннексии оккупированных территорий Украины Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле завтра, 30 сентября, подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных украинских территорий в состав России. Также завтра готовится "объемное" выступление российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости".

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, аннексию Кремль объявит завтра в 15:00.

"Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ", - сказал Песков.

Отметим, что под "освобожденными территориями" Кремль подразумевает так называемые "ДНР", "ЛНР" и оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.

Также Песков сообщил, что Путин созывает оперативное заседание Совета безопасности РФ.

Обновлено. Совфед РФ рассмотрит одобрение аннексии после решения Госдумы.

"Совет Федерации может рассмотреть все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России только после подписания соответствующих договоров, что будет сделано на очередном заседании Палаты 4 октября" - заявил российский сенатор Андрей Клишас.

Отметим, перед этим спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что созывает внеочередное заседание по вопросу "присоединения" оккупированных территорий Украины.

Напомним, что 27 сентября 2022 года на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей был финальный день "голосования на референдумах" , по итогам которого захватчики нарисовали чуть ли не 100%-ное желание жителей присоединиться к РФ.

Подробнее о том, что задумал Путин по поводу аннексии оккупированных территорий Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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