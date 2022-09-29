Украинские военные продвигаются возле Лимана: актуальная карта боев
Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на Донбассе. ВСУ удалось продвинуться возле Лимана (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap .
Так, по данным портала, во время контрнаступления украинским военным удалось освободить населенный пункт Среднее и Шандриголово в почти 15 километрах от Лимана.
Следует отметить, что после взятия этих населенных пунктов ВСУ существенно приблизилось к оккупированному Дробышеву.
В других направлениях фронта существенных изменений не было зафиксировано.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы продвигаются вперед на фронте в рамках контрнаступления.
Как сообщалось, ВСУ удалось установить огневой контроль над важной для россиян трассой в Луганской области.
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