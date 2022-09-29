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Украинские военные продвигаются возле Лимана: актуальная карта боев

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Украина, Четверг 29 сентября 2022 17:53
Украинские военные продвигаются возле Лимана: актуальная карта боев Фото: Украинские военные продвигаются у Лимана (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на Донбассе. ВСУ удалось продвинуться возле Лимана (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap .

Так, по данным портала, во время контрнаступления украинским военным удалось освободить населенный пункт Среднее и Шандриголово в почти 15 километрах от Лимана.

Украинские военные продвигаются возле Лимана: актуальная карта боев

Следует отметить, что после взятия этих населенных пунктов ВСУ существенно приблизилось к оккупированному Дробышеву.

В других направлениях фронта существенных изменений не было зафиксировано.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы продвигаются вперед на фронте в рамках контрнаступления.

Как сообщалось, ВСУ удалось установить огневой контроль над важной для россиян трассой в Луганской области.

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