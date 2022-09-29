ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский на завтра созвал Ставку верховного главнокомандующего

Новина українською →
Украина, Четверг 29 сентября 2022 20:15
Зеленский на завтра созвал Ставку верховного главнокомандующего Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Ставки верховного главнокомандующего. Она состоится завтра, 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Говорит Великий Львов"

По словам Данилова, заседание Ставки верховного главнокомандующего состоится ранее анонсированного срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, что завтра Зеленский созывает срочное заседание СНБО.

Ранее стало известно, что в Кремле завтра, 30 сентября, подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных украинских территорий в состав России . Также завтра готовится "объемное" выступление президента РФ Владимира Путина.

27 сентября 2022 года на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей был финальный день "голосования на референдумах" , по итогам которого захватчики нарисовали едва ли не 100% желания жителей присоединиться к РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Риск ядерных ударов "очень высок": в разведке назвали потенциальные цели России
Риск ядерных ударов "очень высок": в разведке назвали потенциальные цели России
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана