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Россияне из артиллерии били по Сумской области: погиб человек

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Украина, Четверг 29 сентября 2022 22:15
Россияне из артиллерии били по Сумской области: погиб человек Фото: Россияне из артиллерии били по Сумской области: погиб человек (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты в течение дня, 29 сентября, били по Сумской области по артиллерии и минометам. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"За день россияне выпустили по территории области почти 200 мин и снарядов", - заявил глава ОВА.

По его словам, россияне били чуть ли не по всей границе, по гражданским объектам. Оккупанты нанесли удары по территории Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных общин и окрестностей села Юнаковка.

"В результате одного из обстрелов, три человека ранены, один от тяжелых ран скончался в больнице", - добавил Живицкий.

Оккупанты обстреливали общины из ствольной артиллерии, минометов и САУ. В результате обстрелов были повреждены линии электропередач и сети Интернет в ряде населенных пунктов. Также были повреждены 5 жилых домов.

Напомним, что сегодня оккупанты снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области.

Также, вчера после обеда оккупанты из артиллерии обстреляли общину в Сумской области.

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