Россияне из артиллерии били по Сумской области: погиб человек
Российские оккупанты в течение дня, 29 сентября, били по Сумской области по артиллерии и минометам. Один человек погиб, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"За день россияне выпустили по территории области почти 200 мин и снарядов", - заявил глава ОВА.
По его словам, россияне били чуть ли не по всей границе, по гражданским объектам. Оккупанты нанесли удары по территории Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных общин и окрестностей села Юнаковка.
"В результате одного из обстрелов, три человека ранены, один от тяжелых ран скончался в больнице", - добавил Живицкий.
Оккупанты обстреливали общины из ствольной артиллерии, минометов и САУ. В результате обстрелов были повреждены линии электропередач и сети Интернет в ряде населенных пунктов. Также были повреждены 5 жилых домов.
Напомним, что сегодня оккупанты снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области.
Также, вчера после обеда оккупанты из артиллерии обстреляли общину в Сумской области.
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