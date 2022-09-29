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Украинские военные сбили два российских штурмовика Су-25

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Київ, Четверг 29 сентября 2022 18:22
Украинские военные сбили два российских штурмовика Су-25 Фото: украинские военные сбили два штурмовика Су-25 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

29 сентября, около 17:00 часов, в Баштанском районе Николаевской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских штурмовика Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

За вчерашние сутки, кроме уничтоженных четырех ракет Х-59, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ также ликвидированы три российских беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Напомним, что с начала недели Россия успела применить 29 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. 10 единиц подразделениям ВСУ удалось уничтожить.

Ранее также заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ сообщил, что сегодня наши военные с помощью стрелкового оружия сбили вражеский "Орлан-10" .

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