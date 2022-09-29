В Николаеве прозвучал громкий взрыв

В Николаеве сегодня днем, 29 сентября, прозвучал громкий взрыв. Сразу после него в областном центре была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НикВести .

Пока о последствиях взрыва в городе и о пострадавших ничего не сообщается. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытии.

Обновлено (17:58)

Спикер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук также прокомментировал информацию о взрыве.

"Спокойно, Нико (Николаев - ред.). Ситуация в норме. Подробности со временем", - отметил пресс-офицер.

Обновлено (18:25)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что взрыв произошел в районе остановки общественного транспорта. Удар был нанесен кассетными снарядами, в результате обстрела есть жертвы.