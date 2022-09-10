Українські військові вийшли на околиці Лисичанська
Українські військові вже перебувають на околицях Лисичанська Луганської області. Подробиці наразі не розголошуються.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як відзначає видання, інформацію підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Лисичанськ. Чудове українське місто! Ох і роботи буде по відновленню", - пише Гайдай у своєму Telegram-каналі.
Лисичанськ
Тривалий час з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Лисичанськ залишався останнім неокупованим ворогом містом у Луганській області. Після захоплення Сєвєродонецька російська армія зосередила свої сили саме на Лисичанську.
За словами Гайдая, через регулярні обстріли та авіаудари місто було майже не впізнати.
3 липня нашим воїнам довелося залишити Лисичанськ та відійти з позицій для збереження життів особового складу. Втім після захоплення міста окупантам просуватися було ще важче.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок успішного контрнаступу нашими воїнами вдалося деокупувати понад 30 населених пунктів у Харківській області.
Тим часом сьогодні військові вже взяли Куп'янськ під свій контроль та опублікували відповідне фото з українським прапором.
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