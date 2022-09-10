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Над Балаклією піднято український прапор (відео)

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Харків, Субота 10 вересня 2022 12:41
Над Балаклією піднято український прапор (відео) Фото: над Балаклією Харківської області ЗСУ підняли український прапор (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Балаклія Харківської області звільнена від російських окупантів. Над містом здійняли український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Балаклія - це Україна! Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор", - розповів він.

Нагадаємо, останні кілька днів у ЗМІ з'являлася інформація про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії, але офіційні джерела не підтверджували деокупацію міста.

Після цього президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Балаклії ЗСУ, опублікувавши відео звідти.

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

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