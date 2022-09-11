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Запорізька АЕС повністю зупинена: що відомо

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Енергодар, Неділя 11 вересня 2022 08:58
Запорізька АЕС повністю зупинена: що відомо Фото: Запорізька АЕС повністю зупинена (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на неділю 11 вересня енергоблок №6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі. Зараз йде підготовка до його переходу в холодний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Енергоатому" в Telegram.

"Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживаючи тільки власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України", - йдеться в повідомленні.

У компанії повідомили, що напередодні ввечері після відновлення працездатності однієї з ліній зв'язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим відключення від енергосистеми України.

"Було прийнято рішення про відключення енергоблоку №6 і переведення його в найбільш безпечний стан - холодний зупин. У разі повторного пошкодження ліній зв'язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС буде відбуватися від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами дизельного палива", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" підкреслили, що вживають всіх можливих заходів, щоб організувати поставки на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.

"Для запобігання аварійній ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою і створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв'язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і безпечну роботу ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ готує резолюцію щодо ситуації на ЗАЕС. У документі агентство хоче закликати РФ припинити бойові дії навколо станції.

Нагадаємо, МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС.

При цьому гендиректор агентства Рафаель Гроссі запропонував створити навколо ЗАЕС зону безпеки і планує обговорити цю ініціативу з Росією і Україною.

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