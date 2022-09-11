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Правоохоронці затримали екс-начальника СБУ в Харківській області

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Неділя 11 вересня 2022 19:13
Правоохоронці затримали екс-начальника СБУ в Харківській області Фото: Роман Дудін, екс-начальник СБУ у Харківській області (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Правоохоронцями був затриманий колишній начальник управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердило джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, Дудіна підозрюють у державній зраді і залишенні місця служби.

Оновлено.

Інформацію про затримання Дудіна підтвердила в коментарі РБК-Україна спікер Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова. Однак детальнішу інформацію в бюро пообіцяли надати у понеділок, 12 вересня.

Відзначимо, Дудіна з посади начальника СБУ Харківської області звільнив президент України Володимир Зеленський. За словами голови держави, Дудін "не працював на захист Харкова з перших днів, а думав тільки про себе особисто".

Пізніше в. о. голови управління СБУ Харківської області був призначений полковник Андрій Дармограй.

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