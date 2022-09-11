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На півдні ЗСУ знищили наведений росіянами міст через Дніпро та десятки окупантів

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Нова Каховка, Неділя 11 вересня 2022 18:28
На півдні ЗСУ знищили наведений росіянами міст через Дніпро та десятки окупантів Фото: ЗСУ знищили наведений міст через Дніпро поблизу Нової Каховки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові на півдні тримають під вогневим прицілом логістичні шляхи росіян. У районі Нової Каховки Херсонської області був знищений міст через Дніпро, наведений окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація на півдні України завдала понад 130 ударів по позиціях ворога.

"За результатами виконання бойових завдань підтверджено втрати ворога у кількості 35 окупантів, 5 одиниць авто-бронетехніки та міномета 120 калібру. В районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів та наведений міст через Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Дії українських захисників змушують окупантів зупиняти логістику і шукати альтернативи.

При цьому Росія тримає у Чорному морі два носії крилатих ракет із сумарним залпом до 16 "Калібрів". Українців попередили про можливі ракетні удари.

"Посилення активності ворога щодо ракетних ударів прогнозовано, їх інтенсивність може бути досить щільною. Не ігноруйте попередження про небезпеку, дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за сигналами тривог", - додали військові.

Нагадаємо, за словами речниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ЗСУ мають успіхи не лише на сході, а й на півдні.

Підрозділи наших військ просуваються по всій лінії фронту, проте поки про звільнення певних населених пунктів не повідомляють.

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