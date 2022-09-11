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Окупанти завдали ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ

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Харків, Неділя 11 вересня 2022 22:06
Окупанти завдали ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ Фото: окупанти завдали ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Константин Широкун

Російські військові пізно ввечері 11 вересня завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема, по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії і її бажання масово залишити мирних громадян без світла і тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою", - підкреслив Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував ракетні удари по критичній інфраструктурі. За його словами, тимчасово без електроенергії залишилися Харківська та Донецька області, частково знеструмлені Запорізька, Дніпропетровська та Сумська області.

"Терористи РФ залишаються терористами і атакують критичну інфраструктуру. Ніяких військових об'єктів, мета - позбавити людей світла і тепла", - підкреслив Зеленський.

У прес-службі ДСНС України опублікували фотографії із місця гасіння пожежі. За словами рятувальників, ситуація перебуває під контролем.

Окупанти завдали ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦОкупанти завдали ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, ввечері в Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігаються масові проблеми з електропостачанням.

Всього сьогодні ввечері російські окупанти випустили 11 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

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