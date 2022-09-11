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Росіяни одночасно вдарили по трьом містам Донецької області: в ОВА розповіли про наслідки

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Донецька область, Неділя 11 вересня 2022 16:06
Росіяни одночасно вдарили по трьом містам Донецької області: в ОВА розповіли про наслідки Фото: росіяни одночасно вдарили по трьом містам Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти одночасно обстріляли Краматорськ, Слов'янськ та Миколаївку Донецької області. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

В результаті обстрілу були пошкоджені промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправка, а також зруйнована будівля ЦНАП.

"Росіяни вкотре прицільно б'ють саме по цивільній інфраструктурі та шкодять передусім місцевому населенню", - написав Кириленко.

Він зазначив, що наразі на місці атак росіян працюють рятувальники і правоохоронці. Вони розбирають завали й документують злочини окупантів.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли Покровську громаду у Донецькій області. В результату обстрілів загинули шестеро осіб.

Окрім того, в окупованому Маріуполі фіксують перекидання російської техніки у напрямку смт Нікольське.

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