Росіяни одночасно вдарили по трьом містам Донецької області: в ОВА розповіли про наслідки
Російські окупанти одночасно обстріляли Краматорськ, Слов'янськ та Миколаївку Донецької області. Одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
В результаті обстрілу були пошкоджені промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправка, а також зруйнована будівля ЦНАП.
"Росіяни вкотре прицільно б'ють саме по цивільній інфраструктурі та шкодять передусім місцевому населенню", - написав Кириленко.
Він зазначив, що наразі на місці атак росіян працюють рятувальники і правоохоронці. Вони розбирають завали й документують злочини окупантів.
Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли Покровську громаду у Донецькій області. В результату обстрілів загинули шестеро осіб.
Окрім того, в окупованому Маріуполі фіксують перекидання російської техніки у напрямку смт Нікольське.
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