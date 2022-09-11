Росіяни одночасно вдарили по трьом містам Донецької області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти одночасно обстріляли Краматорськ, Слов'янськ та Миколаївку Донецької області. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

В результаті обстрілу були пошкоджені промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправка, а також зруйнована будівля ЦНАП. "Росіяни вкотре прицільно б'ють саме по цивільній інфраструктурі та шкодять передусім місцевому населенню", - написав Кириленко. Він зазначив, що наразі на місці атак росіян працюють рятувальники і правоохоронці. Вони розбирають завали й документують злочини окупантів.