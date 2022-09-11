ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
Бійці Збройних сил України контролюють центр міста Ізюм (Харківська область) і вже підняли над будівлею міськради українські прапори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського військового Анатолія Штефана "Штірліца" в Twitter.
Він оприлюднив відео, на якому можна помітити згорілу будівлю міськради Ізюма. На його даху стоять бійці ЗСУ з українськими прапорами.
Варто зауважити, що протягом декількох днів в Telegram-каналах РФ з'являлася інформація про виведення російських військ з Ізюма але офіційні джерела поки не підтвердили деокупацію міста.
ІЗЮМ- Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 11, 2022
Слава Україні та її воїнам
Смерть ворогам
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/sA5qCkIwv4
Ізюм-ми звільняємо своє- Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 11, 2022
І головне, вірте в ЗСУ
Офіцер ДШВ @Kochevenko https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/XGfoJOkhzN
Також добровольчий батальйон "Карпатська Січ" опублікував кілька фото з Ізюму, на яких можна помітити зруйновані багатоповерхівки, храм і міст.
Фото з Ізюму (facebook.com/karpatsich)
Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, українські військові увійшли в Козачу Лопань Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.
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