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ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)

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Ізюм, Неділя 11 вересня 2022 19:29
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України контролюють центр міста Ізюм (Харківська область) і вже підняли над будівлею міськради українські прапори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського військового Анатолія Штефана "Штірліца" в Twitter.

Він оприлюднив відео, на якому можна помітити згорілу будівлю міськради Ізюма. На його даху стоять бійці ЗСУ з українськими прапорами.

Варто зауважити, що протягом декількох днів в Telegram-каналах РФ з'являлася інформація про виведення російських військ з Ізюма але офіційні джерела поки не підтвердили деокупацію міста.

Також добровольчий батальйон "Карпатська Січ" опублікував кілька фото з Ізюму, на яких можна помітити зруйновані багатоповерхівки, храм і міст.

Фото з Ізюму (facebook.com/karpatsich)

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, українські військові увійшли в Козачу Лопань Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.

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Збройні сили України Харків Війна Росії проти України
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ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
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