Українські військові просунулися до кордону з РФ в Харківській області

Бійці Збройних сил України зуміли просунутися до кордону з Росією на півночі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Харків ".

Варто зауважити, що сьогодні, 11 вересня, українські військові змогли успішно просунутися на півночі Харківської області.

Видання оприлюднило відео, на якому командир добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко показує, як українські військові встановили прапор на одному з місць перетину кордону з РФ.

Так стало відомо, що українські військові увійшли в селище Козача Лопань Харківської області, яке знаходиться в декількох кілометрах від кордону з РФ.

Також ми писали, що українські військові увійшли в село Гоптівка Харківської області, яке знаходиться менш ніж за два кілометри від кордону з Росією.

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