Українські військові просунулися до кордону з РФ в Харківській області
Бійці Збройних сил України зуміли просунутися до кордону з Росією на півночі Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Видання оприлюднило відео, на якому командир добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко показує, як українські військові встановили прапор на одному з місць перетину кордону з РФ.
Варто зауважити, що сьогодні, 11 вересня, українські військові змогли успішно просунутися на півночі Харківської області.
Так стало відомо, що українські військові увійшли в селище Козача Лопань Харківської області, яке знаходиться в декількох кілометрах від кордону з РФ.
Також ми писали, що українські військові увійшли в село Гоптівка Харківської області, яке знаходиться менш ніж за два кілометри від кордону з Росією.
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