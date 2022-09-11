Ракетні удари по Миколаєву і області: в ОК "Південь" назвали наслідки

Сьогодні, 11 вересня, вночі і вранці росіяни завдали низку ракетних ударів по Миколаєву і області. Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь" в Facebook .

Вночі росіяни атакували Вознесенський і Миколаївський райони. Удари були нанесені за допомогою ракет "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму.

"Силами протиповітряної оборони дві ракети знищені в повітрі. Одна з ракет влучила в п'ятиповерхову будівлю в Миколаєві, пошкодження отримали і кілька навколишніх житлових будинків. Постраждали дев'ять людей, троє - госпіталізовані", - зазначають в ОК "Південь".

Також ближче до ранку ворог з напрямку Азовського моря атакував Березнегувацьку громаду. Дві крилаті ракети влучили в приватний сектор, зруйновані два житлових будинки. В результаті події постраждали п'ятеро людей.

Вранці обстріли не припинилися - росіяни в черговий раз завдали ударів по Миколаївській області. Три крилаті ракети Х-555 влучили в елеватор із запасами пшениці, який знаходиться у Вознесенську. В результаті атаки почалася пожежа, яку ліквідували українські рятувальники. Постраждалих немає.

Наслідки обстрілів Миколаївської області (facebook.com/okPivden)